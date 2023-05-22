Суд приговорил двух врачей по «делу ортопедов» к домашней химии и лишению свободы с отсрочкой

Суд Московского района Бреста приговорил двух врачей, которых задержали в конце марта 2022 года в рамках «дела ортопедов», Андрея Вороновича и Сергея Киселя к 1,5 годам домашней химии и 4 годам лишения свободы с отсрочкой на два года соответственно за получение незаконного вознаграждения (статья 433 УК), пишет «Зеркало».

Андрей Воронович работал заведующим отделением с 2016 года. Врача обвиняют в том, что он предлагал пациентам протезы Waldemar Link, которые в Беларусь поставляла единственная компания — «Медлинк». Закупка при этом проходила в соответствии со всеми правилами и процедурами.

Согласно обвинению, периодически специалист фирмы «Медлинк», когда привозил в больницу протезы, передавал Вороновичу деньги от директора фирмы в благодарность за выбор их фирмы. Сумма вознаграждений составила 6100 евро.

Врач после задержания написал явку с повинной. Во время следствия он возместил сумму полученного вознаграждения, а также перечислил в доход государства еще 25 537 долларов. Почему именно такая сумма — неизвестно. На суде мужчина заявил о раскаянии в содеянном.

Суд признал Вороновича виновным в получении незаконного вознаграждения (часть 1 и 2 статьи 433 УК). Учитывая смягчающие обстоятельства — раскаяние, содействие следствию, уплату незаконного дохода, перечисление в бюджет денежных средств, а также отсутствие судимостей, хорошие характеристики, высокий профессионализм и ценность как специалиста, ему назначили 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. При этом год сняли по амнистии ко Дню народного единства. В итоге врачу осталось отбыть 1,5 года домашней химии.

60-летний Сергей Кисель — врач высшей категории. 26 марта 2022 года у него был последний рабочий день, так как ему не продлили контракт, и он простился с коллективом. В этот же день его задержали. Чуть больше месяца он провел в СИЗО.

Обвинение в адрес Киселя практически такое же, как у Вороновича: в 2019-2022 годах предлагал пациентам протезы Waldemar Link. Согласно обвинению, за этот период Кисель получил от директора «Медлинк» и представителя фирмы суммарно не менее 25 400 евро в качестве вознаграждения за сотрудничество.

После задержания врач написал явку с повинной. В ходе следствия он выплатил в бюджет весь незаконный доход, а на суде признал свою вину в получении денег.

Киселя признали виновным в принятии незаконного вознаграждения повторно и в особо крупном размере (часть 2 и 3 статьи 433 УК). С учетом раскаяния, выплаты денег и содействия следствию ему решили дать отсрочку наказания. Суд назначил мужчине 4 года лишения свободы с отсрочкой на два года. При этом врачу дали штраф в размере 22 200 рублей.

18 апреля КГБ раскрыл детали «дела ортопедов», по которому силовики задержали 40 человек: 35 работников медучреждений и пять представителей коммерческих структур. Их обвиняют в получении взятки (части 1, 2, 3 статьи 430 УК), даче взятки (часть 1 статьи 431 УК) и незаконном денежном вознаграждении (часть 1 статьи 433 УК).

По данным КГБ, врачи и руководители медучреждений получали взятки за то, что, «действуя в интересах иностранных коммерческих организаций и используя свое служебное положение», предлагали пациентам купить иностранные эндопротезы конкретных фирм.

28 апреля издание «Зеркало» сообщало, что как минимум восемь задержанных по «делу ортопедов» вышли из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении, а некоторые из них вернулись на рабочие места.