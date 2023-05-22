Александр Лукашенко помиловал блогера Романа Протасевича, сообщает «Белта». Об этом изданию сообщил сам Протасевич.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал Роман Протасевич. Также блогер поблагодарил страну и лично Лукашенко за решение о помиловании. Указ о помиловании, по словам Протасевича, Лукашенко подписал 16 мая.

3 мая судья Минского областного суда Вячеслав Тулейко приговорил основателя канала NEXTA Степана Путило к 20 годам, Яна Рудика к 19 годам, Романа Протасевича к 8 годам колонии.

Протасевичу, Рудику и Путило вменили оскорбление и клевету в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.

После суда Протасевич остался под домашним арестом до вступления приговора в силу. После вступления приговора в силу блогер находился дома.