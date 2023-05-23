Суд арестовал 5 работников Новополоцкой ЦГБ, куда из колонии доставили Виктора Бабарико, сейчас они в СИЗО

Силовики 17 мая задержали 6 медиков из Новополоцкой центральной городской больницы, куда в ночь с 24 на 25 апреля был доставлен из местной колонии экс-претендент на пост президента Виктора Бабарико, написал канал медицинской инициативы «Белые Халаты».

Инициатива сообщила, что хирург Михаил Пачковский арестован на 15 суток за распространение экстремисткой информации (статья 19.11 КоАП).

По этой статье арестован на 15 суток и уролог Павел Стальмаков.

Заведующая отделением гинекологии Ирина Васильева была арестована на 10 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

10 суток ареста по этой статье получила и фельдшер скорой помощи Наталья Первененок. Ее судили за украинский флаг на аватарке в социальной сети.

Специалист УЗИ Алла Стальмакова, у которой двое несовершеннолетних детей, была оштрафована на 100 базовых величин. Статья, по которой оштрафовали Стельмакову, неизвестна.

Неизвестна статья, по которой медсестра хирургического отделения Светлана Григорович была арестована на 15 суток.

22 мая журналисты «Медиазоны» позвонили в новополоцкую больницу под видом пациентов. По телефону им ответили, что к урологу Павлу Стальмакову невозможно записаться на прием: «Он на больничном. И неизвестно, когда выйдет». Запись закрыта и к хирургу Михаилу Пачковскому — его график «расписан до конца мая».

Сегодня издание «Позірк» сообщило, что арестованных в рамках административных дел новополоцких медиков перевели в СИЗО Витебска. По информации источника издания, который захотел остаться анонимным, речь не идет о возбуждении уголовных дел.