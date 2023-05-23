Подозреваемых в срывании государственного флага взяли под стражу в актовом зале высоковского колледжа

Двух подозреваемых в срывании государственных флагов взяли под стражу в актовом зале Высоковского государственного аграрного колледжа, пишет Генпрокуратура.

Их подозревают по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). Согласно сообщению прокуратуры, речь о 18-летнем и 19-летнем жителях Жабинки. В ведомстве пишут, что в ночь с 14 на 15 мая они сорвали три государственных флага.

Парней взяли под стражу «в присутствии учащихся и преподавателей колледжа», в котором учится один из подозреваемых.

Правозащитный центр «Вясна» пишет, что одним из задержанных оказался 19-летний Елисей Кузнецов, который уже был осужден до двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительные учреждение за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции с применением горючих средств (часть 1 статьи 295-3 и статья 364 УК). На момент совершения «преступления» Елисею было 16 лет.

Потом за нарушения на домашней химии Кузнецову ужесточили наказание до лишения свободы. Семь с половиной месяцев он провел в новополоцкой колонии №1, а 17 декабря 2022 года парень вышел на свободу.

Обновлено в 16.25. Добавлено имя одного из задержанных