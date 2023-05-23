В Москве за «запуск бело-синего флага» задержали беларуса с женой, пишут российские телеграм-каналы Baza и Shot.

По информации «ОВД-Инфо», речь о беларусах Дмитрии Головлеве и его супруге Юлии, которых задержали после запуска бело-сине-белого флага в небо над районом Чертаново в Москве.

«Вечером они приехали в Чертаново на машине и быстро выпустили шары из багажника "Тойоты-Камри"», — пишет Baza.

По какой статье задержали супругов и где они сейчас, не сообщается.

Бело-сине-белый флаг использует добровольческое подразделение россиян «Свобода России», которое воюет на стороне Украины. Под такой же символикой выступают некоторые участники протестов против войны в России и за рубежом.

22 мая губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского городского округа «зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ». В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что там действуют бойцы «Русского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России».

Обновлено в 14:35. Добавлена информация от «ОВД-Инфо».