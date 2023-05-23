На задержанного в Москве за «запуск бело‑синего флага» беларуса составили протокол о мелком хулиганстве

На задержанного в Москве за «запуск бело-синего флага» беларуса Дмитрия Головлева составили протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), сообщает «ОВД-Инфо».

Его дело поступило в Чертановский районный суд Москвы, однако защитник Владимир Неманов не смог обнаружить там ни Дмитрия Головлева ни его жену Юлию.

В суде защитнику сказали, что дело Головлева уже рассмотрели, но наказание и местоположение мужчины сообщить отказались.

Супругов задержали после запуска бело-сине-белого флага в небо над районом Чертаново в Москве.

«Вечером они приехали в Чертаново на машине и быстро выпустили шары из багажника "Тойоты-Камри"», — пишет Baza.

Бело-сине-белый флаг использует добровольческое подразделение россиян «Свобода России», которое воюет на стороне Украины. Под такой же символикой выступают некоторые участники протестов против войны в России и за рубежом.