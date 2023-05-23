Правозащитники сообщали, что Максима Знака перевели в ПКТ; информация оказалась не подтвержденной

Осужденного на 10 лет колонии адвоката Максима Знака поместили в ПКТ до сентября, сообщила «Вясна».

«Вясна» передала, что Знак с февраля «почти не выходил из ШИЗО», но вскоре публикацию об этом удалили. Достоверно подтвердить, кто из заключенных и куда перемещается, невозможно.

Вскоре после публикации новости правозащитники сообщили «Медиазоне», что информация о помещении Знака в ПКТ оказалась неподтвержденной.

Помещение камерного типа — специальная камера, куда переводят заключенных за злостные нарушения порядка в колонии. Там они могут отовариваться в тюремном магазине на одну базовую величину в месяц, получать одну посылку в течение шести месяцев, раз в день совершать получасовые прогулки и ходить на работу.

6 сентября 2021 года Знака признали виновным в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

Весь Координационный совет, в который входил Знак, следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.

Обновлено в 14:04. Добавлен комментарий правозащитников.