Беларусь собирается депортировать украинку за участие в митингах и подписку на «экстремистские» телеграм-каналы

Беларусь собирается депортировать украинку, которая ранее привлекалась к ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий и (статья 23.34 КоАП), и была вновь задержана силовиками за подписку на экстремистские телеграм-каналы, видео с женщиной опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

На камеру женщина говорит, что уже привлекалась по административной статье 23.34 КоАП и ее предупреждали об ответственности за повторное нарушение.

«Я гражданка Украины, и теперь будет решаться вопрос о моей депортации на родину», — говорит на камеру женщина.

Авторы канала пишут, что вместе с женщиной задержан и ее супруг. По какой статье задержали супругов на этот раз, и грозит ли депортация ее мужу — неизвестно.