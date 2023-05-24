Правозащитники Freedom House отнесли Беларусь в категорию государств с укрепившимся авторитарным режимом

Правозащитники отнесли Беларусь в категорию государств с укрепившимся авторитарным режимом, где правительства отказались от обязательств по защите физической безопасности населения, говорится в отчете американской правозащитной организации Freedom House.

Правозащитники дали оценку состояния демократии в 29 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, которые ранее входили в социалистический блок. Состояния демократии оценивается по семибалльной шкале по таким категориям, как демократическое управление, избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, местное демократическое управление и коррупция.

По подсчетам правозащитников, Беларусь набрала 1,11 балов из 7. Это один из самых низких показателей, из-за чего наша страна попала в худшую группу государств с укрепившимся авторитарным режимом. Это страны, где правительство отказалось от основного обязательства любого государства по защите физической безопасности населения, вместо этого создав прямую угрозу жизни и безопасности многих граждан.

«Российские военные использовали беларускую территорию для своих первоначальных нападений на северную Украину, и с тех пор Беларусь находится под сильным давлением, чтобы отказаться от большей части своего суверенитета и принять более непосредственное участие во вторжении», — говорится в отчете.

Правозащитники Freedom House считают, что Александр Лукашенко обязан своей властью российской поддержке после своего мошеннического переизбрания в 2020 году. И он применил многие из тех же методов внутренних репрессий, что и в России. Сейчас Беларусь, по мнению правозащитников, «быстро становится колонией имперского проекта Путина».