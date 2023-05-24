Силовики в Минске задержали двух братьев, участников музыкальной группы faceOFF

В Минске силовики задержали двух братьев: 26-летнего Дениса и 31-летнего Дмитрия Петуха, видео с их задержанием опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «50 оттенков правды/лжи».

Задержание произошло еще 22 мая, но известно об этом стало только сегодня. По какой статье задержали братьев и где они сейчас находятся неизвестно.

Денис и Дмитрий — участники музыкальной группы faceOFF. «Наша группа основана в славном городе на Днепре — Жлобин. На данный момент весь состав базируется в Минске», — сообщает коллектив на своей странице во «Вконтакте».