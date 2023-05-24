Юрфак БГУ опубликовал «покаянное» видео со студентом

В инстаграм-аккаунте юридического факультета БГУ опубликовали «покаянное» видео со студентом, обратила внимание бывшая адвокатка Мария Колесова-Гудилина.

На видео студент третьего курса юрфака говорит, что позволил себе публично распространять дискредитирующие сведения в отношении администрации факультета, а также сведения порочащие имидж БРСМ факультета.

Задержан или отчислен студент — неизвестно. Колесова-Гудилина написала, что такое видео свидетельствует о том, что преподаватели нарушают стандарты прав человека.

«Это прямое нарушение презумпции невиновности, когда человек вынужден в непроцессуальной форме сознаться в совершении запрещенных действий. Такое видео нарушает право не подвергаться жестокому, бесчеловечному и унижающему обращению или пыткам», - написала Колесова-Гудилина.