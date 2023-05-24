Друг больше суток не может связаться с беларусом и его женой, которых задержали в Москве за запуск антивоенного флага

Друг Юлии и Дмитрия Головлевых, задержанных в Москве после запуска бело-сине-белого флага и таких же воздушных шариков не может связаться с ними с утра 23 мая, пишет «Медиазона».

По словам собеседника издания, телефоны Головлевых выключены больше суток. При этом на сайте Чертановского районного суда вчера днем появилась карточка с информацией об административном протоколе на Дмитрия Головлева по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Защитнику, который 23 мая приехал в суд уже после рассмотрения протокола, отказались выдать решение и даже не сказали, арестован ли Дмитрий. Спустя сутки после задержания супругов не получается найти ни в одном из спецприемников Москвы.

Также у семейной пары двое детей, одному из них меньше шести месяцев. Где сейчас находятся дети Головлевых, неизвестно.

Головлевых задержали утром 23 мая за запуск бело-сине-белого флага и таких же воздушных шаров в Москве. Бело-сине-белый флаг использует добровольческое подразделение россиян «Свобода России», которое воюет на стороне Украины. Под такой же символикой выступают некоторые участники протестов против войны в России и за рубежом.