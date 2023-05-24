Беларуса, запустившего в Москве антивоенный флаг, арестовали на 15 суток

Беларуса Дмитрия Головлева, запустившего в Москве бело-сине-белый флаг, арестовали на 15 суток, пишет «ОВД-Инфо». 23 мая Головлева признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Согласно постановлению суда, беларус около подъезда «выражался нецензурной бранью и был нетрезв». Неназванный источник сообщил «ОВД-Инфо», что после суда Головлева доставили ОВД «Чертаново Северное», а оттуда отвезли в отдел полиции по району Хамовники. Сейчас Головлев, вероятно, находится в московском спецприемнике № 2 во Мневниках

Дмитрия Головлева вместе с женой Юлией задержали утром 23 мая за запуск бело-сине-белого флага и таких же воздушных шаров в Москве. Друг семейной пары не мог связаться с Головлевыми с утра 23 мая. О местонахождении Юлии Головлевой до сих пор не известно.

Также у семейной пары двое детей, одному из них меньше шести месяцев. Где сейчас находятся дети Головлевых, неизвестно.

Бело-сине-белый флаг использует добровольческое подразделение россиян «Свобода России», которое воюет на стороне Украины. Под такой же символикой выступают некоторые участники протестов против войны в России и за рубежом.