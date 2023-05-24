В Куропатах при спиливании деревьев повредили кресты

В месте массовых расстрелов в урочище Куропаты при спиливании деревьев повредили кресты, пишет «Зеркало» со ссылкой на страницу Александра Сапеги в фейсбуке.

По словам беларуса, в Куропатах работают работники лесхоза, они же играют в карты, сидя на крестах. На одной из опубликованных фотографий видно, что на кресте неизвестные написали слово "хуй".

В феврале 2022 года неизвестные разрисовали в Куропатах таблички с именами расстрелянных в годы Большого террора.

О захоронениях в Куропатах стало известно в 1988 году, когда статью о массовых расстрелах в пригороде Минска опубликовали в газете «Літаратура і мастацтва» Евгений Шмыгалев и Зенон Позняк. С 1993 года урочище Куропаты внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как место захоронения жертв политических репрессий 1930—1940-х годов.