В МВД создали подразделение для борьбы с диверсантами, оно контролирует границу Беларуси
В МВД создали подразделение для борьбы с диверсантами, оно контролирует границу Беларуси
24 мая 2023, 16:46
 
 
 
 
 

В МВД создали специальное подразделение для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, пишет «Белта». Сотрудники этого подразделения охраняют границу Беларуси «по всему периметру».

Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков в Островце. Кубраков отметил, что милиционеры «обеспечивают порядок не только в приграничных с Украиной районах, но и по всему периметру границы».

Также он подчеркнул, что сотрудники МВД «реагируют на все вызовы и угрозы», и проверяют информацию, поступающую из приграничных районов.

     
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