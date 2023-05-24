В МВД создали подразделение для борьбы с диверсантами, оно контролирует границу Беларуси

В МВД создали специальное подразделение для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, пишет «Белта». Сотрудники этого подразделения охраняют границу Беларуси «по всему периметру».

Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков в Островце. Кубраков отметил, что милиционеры «обеспечивают порядок не только в приграничных с Украиной районах, но и по всему периметру границы».

Также он подчеркнул, что сотрудники МВД «реагируют на все вызовы и угрозы», и проверяют информацию, поступающую из приграничных районов.