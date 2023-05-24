Суд в Москве отложил заседание о передаче Софьи Сапеги на 1 июня

Судья Пресненского суда Москвы отложила заседание о передаче в Россию Софьи Сапеги на 1 июня, чтобы прокуратура «смогла ознакомиться с ходатайствами защиты», сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

В Беларуси гражданку России Сапегу осудили на 6 лет колонии по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконное собирание информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).

Адвокат попросил перенести суд в Приморье, так как Сапега зарегистрирована на острове Русский.

В карточке дела на сайте суда сперва было указано, что девушке вменяют часть 1 статьи 203 УК РФ (превышение полномочий сотрудником частного охранного предприятия). По ней обычно судят охранников супермаркетов, применивших насилие против покупателей. В пресс-службе суда на звонки корреспондента «Медиазоны» с уточнением сути обвинений Сапеге не ответили. Позже информацию в карточке поменяли, теперь там указана часть 1 статьи 179 УК РБ, по которой девушку судили в Беларуси.

14 апреля Генпрокуратура удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания. В августе прошлого года она была лишена вида на жительство в Беларуси, кроме того, ей отказали в помиловании.

Девушку задержали 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. В мае 2022 года суд приговорил ее к шести годам колонии.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии. 22 мая его помиловал Лукашенко.