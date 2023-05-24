Юрфак БГУ опубликовал еще одно «покаянное» видео со студентом, на этот раз с «пояснениями»

Юрфак БГУ опубликовал еще одно «покаянное» видео со студентом, который ранее признался, что «публично распространял дискредитирующие сведения в отношении администрации факультета». Видео появилось в инстаграме факультета.

В новом видео студент говорит, что хочет дать пояснения «по недавно возникшей ситуации, связанной с публичным извинением».

«Я как мужчина, который посмел себе публичное оскорбление, хочу принести свои публичные извинения. Все, кто не обучается в данном университете, не имеют отношения к данному государству — прошу обращать внимание не только на Уголовный кодекс, но и Гражданский кодекс. Я люблю свою страну и сделаю все ради того, чтобы она процветала», — говорит беларус.

24 мая в инстаграм-аккаунте юрфака БГУ появилось «покаянное» видео со студентом третьего курса. В нем студент рассказал, что позволил себе публично распространять дискредитирующие сведения в отношении администрации факультета, а также сведения порочащие имидж БРСМ факультета.