В Бресткой области силовики отчитались о задержании осужденного на домашнюю химию 68-летнего местного жителя

В Бресткой области силовики отчитались о задержании осужденного на 2 года домашней химии 68-летнего Бориса Витко. Видео с задержанным опубликовали в провластном телеграм-канале «Первый рубеж».

На видео сотрудники ОМОН в бронежилетах и с дробовиками забегают во двор частного дома. После чего задержанного с заломленными руками садят в серый бус.

На видео Витко говорит, что задержан по подозрению в оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК). Ранее суд Ляховичского района приговорил его к 2 годам домашней химии по статье об оскорблении судьи (статья 391 УК) Николая Кмиты.

Второй задержанный по имени Павел рассказал, что причиной задержания стал комментарий во «ВКонтакте» к посту об Александре Лукашенко.