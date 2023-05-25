Минского репетитора Евгения Ливянта приговорили к 3 годам домашней химии, сообщает «Радыё Свабода».

Его обвиняли в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК). Ливянт признал свою вину в суде. Его жену Юлию, дочь Галину и коллегу по репетиторскому центру «100 баллов» Алексея Иванова приговорили к 2 годам и 6 месяцам домашней химии по той же статье, пишет «Народная Воля».

По информации журналистов, дочь Евгения Анну Ливянт, его зятя Никиту Дрозда осудили на 3 года домашней химии по обвинению в грубом нарушении общественного порядка. Александру Вильчицкую, бывшую студентку факультета международных отношений БГУ, приговорили к году и 6 месяцам домашней химии.

28 декабря 2022 года провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании Евгения Ливянта. В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

Евгений Ливянт — минский репетитор и соучредитель центра по подготовке к ЦТ «100 баллов».

Обновлено в 17:10. Добавлена информация о приговорах семье и коллегам Евгения Ливянта.