В Беларуси задержаны контрабандисты, торгующие бивнями мамонтов

В Беларуси задержаны участники трансграничной группы, занимавшиеся контрабандным перемещением бивней мамонтов через территорию страны, пишет Госпогранкомитет.

Задержанные, как сообщает ГПК, организовали канал по контрабанде бивней мамонтов, добытых в Якутии. Бивни вывозили из России в США, страны Западной Европы и Южной Азии.

По информации пограничников, на момент задержания участников группы, к отправке в Литву готовилась партия бивней мамонтов и их фрагментов общим весом 3,5 тонны.

«Их стоимость на теневом рынке составляет около 1,8 млн долларов США», — заявили в ГПК.