Среди погибших беларуских добровольцев в Бахмуте был основатель «Белого легиона» Мирослав Лозовский

На войне в Украине погиб основатель «Белого легиона» Мирослав Лозовский, пишет телеграм-канал «Білорусько-Український спостерігач».

По информации авторов канала, прощание с ним пройдет сегодня в Киеве.

Мирославу Лозовскому 49 лет. Он был одним из основателей «Белого легиона», спортивно-патриотической организации, занимавшейся допризывной подготовкой молодежи. «Белый легион» прекратил свою деятельность в начале 2000-х под давлением властей. Лозовского и других основателей организации задержали в 2008 году по делу о взрыве 3 июля, но позже отпустили из-под стражи.

Мирослав Лозовский был среди пятерых бойцов полка Калиновского, погибших в Бахмуте 19 мая. Они отбивали штурм российских военных и вели стрелковый бой. Российские войска ударили по зданию, где находилась группа, в результате чего оно обрушилось.