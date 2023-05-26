В Лиде силовики заставили задержанных сжечь бчб‑флаг

Силовики задержали восьмерых жителей Лиды. Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона», все они состояли в телеграм-чате «Лида 97», признанном беларускими властями «экстремистским».

Канал опубликовал видео задержания лидчан, на них силовики в балаклавах кладут людей на пол, заламывают им руки. Кроме того, на одном из видео задержанных заставляют сжигать бчб-флаг.

Таблица деструктивных элементов. Силовики показали 74 задержанных беларусов в видеоотчетах о «зачистках» против экстремизма

Как утверждают авторы канала, задержанных будут судить за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). В отношении двух из них возбуждены уголовные дела, однако по каким статьям — не сообщается.