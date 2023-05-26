Полина Шарендо‑Понасюк написала заявление об отказе от беларуского гражданства в знак протеста

Заключенная Полина Шарендо-Понасюк написала заявление о выходе из беларуского гражданства в качестве протеста против пыток, пишет «Белсат» со ссылкой на мужа заключенной активистки, Андрея.

Как пишет «Белсат», после этого Полину Шарендо-Понасюк направили из колонии для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, сейчас ее местонахождение неизвестно.

«З моманту адмовы ад грамадзянства. Паліна перастае ўважаць сабе падуладнай усялякім законам акупацыйнай улады, і адмаўляецца выконваць усе патрабаванні. Таксама Паліна цалкам адмаўляецца падпарадкоўвацца адміністрацыі калоніі, суду і іншым сілавым структурам. Паліна падкрэслівае, што застаецца беларускай і патрыёткай сваёй Радзімы — Беларусі, і будзе да канца жыцця змагацца за яе свабоду», — заявил Андрей Шарендо изданию.

По его словам, Полина просит международные гуманитарные и правозащитные организации следить за ее судьбой и «зрабіць усё магчымае для вызвалення яе і ўсіх палітзняволеных».

По словам Андрея Шарендо, несколько дней назад матери Полины в очередной раз вернули медицинскую бандероль с необходимыми для дочери препаратами.

Суд приговорил Полину Шарендо-Понасюк к двум годам колонии по трем статьям УК — об угрозе насилием представителю органов внутренних дел, оскорблении Лукашенко и представителя власти (статьи 364, 368 и 369 УК). Позже ей добавили еще год к сроку, обвинив в злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). Сейчас в отношении Полины заведено еще одно уголовное дело по этой статье. В колонии активисту неоднократно помещали в ШИЗО и ПКТ.