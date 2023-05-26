Активисту из Баранович с третьей группой инвалидности предъявлено обвинение по трем статьям УК

Активисту из Барановичей Игорю Шумилову предъявлено обвинение по трем статьям УК, в том числе о клевете на Лукашенко, пишет правозащитный центр «Вясна».

Силовики задержали Игоря Шумилова 23 февраля, тогда суд арестовал его на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Позже на Шумилова завели уголовное дело по статьям об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и клевете на Лукашенко (статья 367 УК).

Суд на Игорем Шумиловым начнется 30 мая в Барановичах, его дело будет рассматривать судья Николай Кмита.

Игорь Шумилов — инвалид третьей группы, 10 лет назад он попал в ДТП и потерял ногу.