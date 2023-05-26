Суд приговорил арт‑менеджера Владимира Булавского к двум годам колонии

Суд Первомайского района Витебска приговорил к двум годам колонии арт-менеджера Владимира Булавского, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM. Его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 342-2 УК).

Владимир Булавский — экскурсовод, организатор концертов, краевед, общественный активист. Он организовывал культурные проекты «Творческий четверг», фестивали «Kartonka» и «Свята ветру».



Владимира Булавского с 2020 года пять раз задерживали по административным статьям, в рамках уголовного дела он был задержан в декабре 2022 года.

Недавно у активиста умер отец, однако на похороны его не отпустили.