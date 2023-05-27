В Волковыске силовики задержали охранника «Евроопта» за «негативные отзывы о российских военных»

В Волковыске силовики задержали охранника магазина «Евроопт», сообщает провластный телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

Причиной задержания охранник называет то, что он «выкладывал в сеть интернет материалы экстремистского характера», «негативные отзывы о продукции российских и беларуских товаров». Также он «негативно отзывался о российских военных, которые находятся сегодня в Украине».

На «покаянном» видео от мужчины оставили только лицо, фоном ему подставили персонажа по имени Бородач из сериала «Наша Russia», который тоже работал охранником. В речь задержанного также вставили несколько цитат из сериала.

«Улыбочку, Слав. Красава, брат. Погнали», — обращается один силовик к другому в начале видео. Задержание проводили омоновцы с позывными «Славян» и «ReD».