Выпускники говорят о сбоях в подсчете баллов централизованного экзамена; в Минобре заявляют, что пересчета не будет

Выпускники школ и их родители утверждают, что баллы централизованного экзамена посчитаны неправильно, пишет «Зеркало». В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) заявляют, что пересчета не будет, передает «Белта».

Сегодня одиннадцатиклассникам пришли результаты ЦЭ по беларускому и русскому языкам. Читатели «Зеркала» рассказали, что результаты экзамена вызывают сомнения, и привели несколько примеров.

— У кого-то вообще результаты в 101 и 103 балла. Или, например, у кого-то 0,0000000000074 балла или даже ноль. Как такое возможно?! Все в шоке, — поделился с изданием читатель.

Школьники и их родители обращались на горячую линию РИКЗ.

— Нам отвечают, что произошел сбой и баллы пересчитают. Обещали сделать это уже к сегодняшнему вечеру, — ссылается на сообщения в чатах выпускников «Зеркало».

Получить комментарий от Министерства образования и РИКЗ журналистам не удалось, но директор РИКЗ Юрий Миксюк рассказал о подсчетах «Белте».

—Перерасчета результатов ЦЭ не будет. Те баллы, которые абитуриенты видят в личном кабинете на сайте РИКЗ, актуальны, правильны. Они пойдут в сертификат ЦЭ, — сказал он.

На сайте Avaaz.org уже появилась петиция с требованием пересчитать баллы ЦЭ по русскому языку. Ее подписало уже более восьми тысяч человек. Петиция создана от имени выпускников, ее авторы утверждают, что не были ознакомлены с системой подсчета баллов.



«Мы, выпускники 2023 года, из Беларуси, требуем ответственного отношения к системе оценивания результатов ЦЭ. Мы не согласны с тем, какие баллы получили за экзамен по русскому языку, поскольку это не соответствует логике и нашим действительным баллам. Нас возмущает тот факт, что РИКЗ не отвечают на звонки, говорит сначала про ошибку и просит не переживать, а после выходит статья о том, что пересчета не будет», — сказано в тексте петиции.

Централизованный экзамен в Беларуси проходит впервые. Каждый выпускник сдавал два централизованных экзамена: обязательный по русскому или беларускому языку и второй на выбор.