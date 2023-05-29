Неизвестные в Праге вскрыли машину Валерия Сахащика, пропали документы

Во время визита в Прагу неизвестные вскрыли машину Валерия Сахащика, руководителя Департамента нацбезопасности в Объединенном переходном кабинете. Об этом сам он написал в своем телеграм-канале.

Из машины пропали две личные сумки с документами. Как сказано в сообщении, проведенный чешскими специалистами анализ указывает на работу беларуских спецслужб.

«Очевидно, что КГБ начинает нервничать, а там, где нервы, неизбежно появляются и ошибки», — написал Валерий Сахащик.

Вечером телеграм-канал Сахащика уточнил, что из машины «украли сумки с личными вещами и документами, связанными с [его] строительным бизнесом».

Обновлено в 23:00. Добавлена информация об украденных вещах.