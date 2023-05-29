Польша ввела санкции против 365 беларуских чиновников и силовиков в связи с приговором Анджею Почобуту

В связи с приговором журналисту Анджею Почобуту Польша ввела санкции против 365 беларуских чиновников, силовиков и сотрудников госмедиа, ответственных за политические репрессии. Об этом в говорится в заявлении МВД Польши.

В санкционный список попали 159 депутатов, в заявлении МВД Польши сказано, что теперь «санкции уже распространяются на всех депутатов беларуского парламента». Кроме того в список включены 76 судей, семь прокуроров, 32 представителя местных администраций, 28 силовиков.

Также в список вошли предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан РФ и один беларус. Под санкции также попали 20 субъектов хозяйствования (19 связанных с Россией и один связанный с Беларусью).

«Эти люди продвигали беларуский режим, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей в Минске. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям», — говорится в заявлении польского ведомства.

В конце марта Каминский сказал, что «если Анджея Почобута завтра отпустят, то переход в Бобровниках будет открыт послезавтра».

В феврале суд в Гродно приговорил журналиста и участника Союза поляков Анджея Почобута к восьми годам колонии.

Его признали виновным в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК). Заседание по делу прошло в закрытом режиме.