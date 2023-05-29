Европейский суд отклонил иски двоих беларуских депутатов, оспаривавших санкции

Депутаты Палаты представителей Светлана Любецкая и Александр Омельянюк пытались оспорить санкции Евросоюза, наложенные на них в июне 2021 года. Европейский суд в Люксембурге отклонил иск и обязал депутатов оплатить издержки, говорится в постановлениях суда от 24 мая. Документы заметил reform.by.

Любецкая и Омельянюк попали в санкционный пакет Евросоюза 21 июня 2021 года. Они возглавляли парламентскую комиссию по законодательству — обоих включили в список в связи с принятием нового Кодекса об административных правонарушениях, который разрешает произвольные аресты и вводит повышенную ответственность за участие в массовых мероприятиях.

Депутаты хотели снять с себя санкции и требовали оплатить расходы, связанные с судом. Они мотивировали это тем, что санкции носят характер коллективной ответственности, несут ошибочную оценку и нарушают принцип соразмерности.

Ответчиком выступил Совет Евросоюза — он оспорил аргументы заявителя, и суд признал обоснованным включение Любецкой и Омельянюка в санкционный список.