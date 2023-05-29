Троих гомельчан будут судить за работу «спортиками» в наркошопе

Прокуратура Могилевской области направила в суд дело о незаконном обороте психотропов (часть 4 статьи 328 УК) против троих гомельчан. Одного из них будут судить и по статье о привлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления (часть 3 статьи 172 УК), сообщает Генпрокуратура.

По информации ведомства, обвиняемые в начале 2022 года вступили в преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков в Гомельской и Могилевской областях.

Гомельчане «наказывали» провинившихся закладчиков. В конце марта 2022 года обвиняемые избили 18-летнего бобруйского закладчика битой и облили слезоточивым газом. Избиение сняли на видео, которое после собирались «распространить среди других участников ОПГ для устрашения».

Против гомельчан заведено другое уголовное дело, которое уже рассматривает суд — обвиняемым и еще 11 людям инкриминируют аналогичные эпизоды, совершенные в Гомельской области.



Избивали, отрезали палец, поджигали. В Беларуси задерживают коллекторов наркошопов, которые «наказывают» закладчиков



