С 1 июня Польша закрывает границы для проезда беларуских и российских грузовиков

С 1 июня Польша закрывает границы для проезда грузовиков из России и Беларуси, такое решение приняло МВД страны.

Опубликованный документ предусматривает, что до особого распоряжения будет приостановлено движение грузовиков, зарегистрированных в Беларуси и России.

Польша сегодня также ввела персональные санкции в отношении 365 беларуских чиновников, сотрудников госСМИ и силовиков. Это стало реакцией на приговор Анджею Почобуту, члену Союза поляков Беларуси и журналисту. В феврале суд в Гродно приговорил его к 8 годам колонии, в мае суд рассмотрел жалобу на приговор и оставил его в силе.