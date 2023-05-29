Суд арестовал пастора евангельской церкви Александра Зарецкого на 15 суток

Суд Чашницкого района арестовал на 15 суток пастора евангельской церкви в Новолукомле Александра Зарецкого, пишет «Витебская Вясна». Заседание прошло 12 мая, но правозащитники узнали о нем только сейчас.

Судья Ирина Кручинина назначила Зарецкому 15 суток за распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). 21 апреля Кручинина арестовала пастора на тот же срок по той же статье КоАП.

Согласно материалам дела, Зарецкий опубликовал в фейсбуке фото со своим ребенком на фоне бело-красно-белого флага, на снимке был и логотип TUT.BY. Также пастор опубликовал пост из сообщества «Радыё Свабода». В действиях пастора судья усмотрела угрозу общественной безопасности, пишет «Вясна».