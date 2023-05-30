Суд приговорил тренера по водному поло Родиона Борового к 2,5 годам домашней химии

Суде Ленинского района Минска приговорил старшего тренера по водному поло команды Water Polo Team Minsk Родиона Борового к 2,5 годам домашней химии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Борового обвинили грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК) за участие в одном из маршей в Минске. Правозащитники пишут, что тренер по водному поло признал вину и на суде рассказал, что двинулся с толпой по проезжей части.

Мужчину задержали 24 февраля и арестовали его на 15 суток за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). После чего перезадержали по уголовной статье.