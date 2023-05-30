Минздрав исключил из постановления пункт, который запрещал частным аптекам продавать лекарства по рецептам

Министерство здравоохранения исключило из постановления пункт, который запрещал некоторым частным аптекам продавать лекарства по рецептам, сообщает канал министерства.

Изменения, которые должны были запретить продававать лекарства по рецептам в негосударственных аптеках пятой категории, должны были вступить в силу с 1 июня.

Однако 26 мая на «Национальном правовом портале» было опубликовано постановление, которое исключило этот пункт.

«Таким образом, аптеки пятой категории всех форм собственности, как и ранее, могут реализовывать лекарственные препараты, в том числе реализуемые по рецептам врача», — пишут в канале Минздрава.