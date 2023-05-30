В Беларуси заблокировали сайт Dev.by, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

С 26 мая он перестал открываться у некоторых провайдеров, рассказала редакция сайта.

По информации БАЖ, в зависимости от оператора у пользователей из Беларуси появляются разные сообщения при попытке зайти на сайт. У части — «отсутствие безопасного подключения». Другим пользователям показывает заглушку Министерства информации о блокировке издания. Причины решения не называются.

Dev.by — издание про беларуское IT, которое было основано в 2008 году. Кроме новостей, издание ведет «каталог беларуских ИТ-компаний и отзывы о них», статистику зарплат и собирает вакансии.