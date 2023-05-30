Суд признал «экстремистскими» 4 песни музыкальной группы faceOFF

Суда Центрального района Минска признал «экстремисткими» 4 песни группы faceOFF, трех участников которой недавно задержали силовики. Такая информация появилась в обновленном республиканском списке экстремистских материалов.

«Экстремистскими» материалами признали песни «Пора!!», «Стражи галактики», «Ненависть» и «Вясна», а также группу под названием FaceOFF во «ВКонтакте».

В экстремисткий список также попали телеграм-чат с названием «Chat ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ», чат «Правые беседы», телеграм-чат «Широкая», и группа во «ВКонтакте» с названием «Взрыватель пуканов». Страница в Facebook «Досить боятися!», «Вольны Беларус», «Солидарность с Хартия-97», «Август2020».

25 мая суд арестовал трех участников группы faceOFF на 13 и 15 суток. По информации правозащитников, двух братьев — Дениса и Дмитрия Петуха — арестовали на 15 суток по неназванной статье. Гитариста группы Алексея, фамилию которого «Вясна» не называет, суд арестовал на 13 суток.

Правозащитники пишут, что 21 мая на границе у Дениса проверили телефон, после чего отпустили домой. На следующее утро его и брата Дмитрия задержали силовики. 23 мая задержали гитариста группы.