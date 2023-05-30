Суд приговорил Алину Гореву, у которой в СИЗО обострились заболевания, к году домашней химии

Суд Круглянского района приговорил Алину Гореву, у которой в СИЗО обострился пиелонефрит и мочекаменная болезнь, к году домашней химии, сообщил «Медиазоне» знакомый семьи.

Гореву и двух других обвиняемых, Владислава Лагутенко и Алексея Цыганова, обвинили по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статиь 342 УК). Судья Дмитрий Сосновский приговорил Лагутенко и Цыганова к 2,5 годам и 2 годам домашней химии соответственно.

Алину Гореву задержали 27 марта — в день, когда она получила диплом геодезиста на выпускном в борисовском филиале БНТУ. Через три дня ей вызвали скорую в РОВД, но не госпитализировали. 31 марта девушку перевели в СИЗО и там ее состояние стало хуже: начались кровотечения, обострились хронические заболевания

На 10 сутки заключения следователи предъявили обвинение: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).