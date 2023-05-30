Силовики задержали директора маркетингового агентства Gusarov Андрея Гусарова

Силовики выложили видео с директором маркетингового агентства Gusarov Андреем Гусаровым. Ролик появился в близком к силовикам телеграм-канале «Книга ГУ"БАЗА»».

По какой статье задержан Гусаров и где он сейчас находится, неизвестно.

«Мою личность проверили, проверили все посты в социальной сети. Нашли стримы с выборов, запрещенные фотографии, репосты из телеграм-каналов, которые признаны «экстремистскими» по законодательству Республики Беларусь», — говорит на камеру Гусаров.

Маркетинговое агентство Gusarov оказывает услуги от маркетинговых консультаций до digital-продвижения.