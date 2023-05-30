Суд приговорил бармена бара «Квартирник» к 5 годам домашней химии

Гомельский областной суд приговорил бармена гомельского бара «Квартирник» Глеба Ветошкина к 5 годам домашней химии. Его обвинили в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) и грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

24-летнего Ветошкина задержали сотрудники ГУБОПиК 27 ноября 2022 года. После задержания в отношении бармена был составлен протокол за распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Позднее на парня завели уголовное дело.