Минюст лишил лицензии четверых адвокатов

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиций лишила лицензии четырех адвокатов, сообщает пресс-служба ведомства.

Лицензии лишили адвокатов Александра Уласевича и Светлану Якушеву из Витебской областной коллегии адвокатов. Действие их лицензии прекращается «в связи с совершением ими проступков, не совместимых со званием адвоката».

Лицензии также лишились адвокаты Юрий Козиков и Артем Семьянов, которых ранее исключили из Минской областной коллегии адвокатов «за совершение проступков, не совместимых со званием адвоката».

Юрий Козиков — муж Ирины Козиковой, сестры Максима Знака. Он защищал Максима Знака и бывшего следователя Евгения Юшкевича. Артем Семьянов защищал правозащитника Валентина Стефановича, Татьяну Кузину, Игоря Лосика, Павла Белоуса.

Также по результатам внеочередной аттестации четырем адвокатам Гродненской областной коллегии Светлане Басалай, Светлане Бириловой, Вячеславу Сапрыко и Оксане Шупицкой объявлено о неполном соответствии с отсрочкой аттестации на шесть месяцев.