Гомельский обласной суд приговорил журналиста, Евгения Меркиса к 4 годам лишения свободы. Его обвинили в содействии «экстремистской» деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 361-4 УК) и участии в «экстремистском» формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), пишет «Штодзень Гомель».

Суд проходил в закрытом режиме. Согласно информации газеты «Гомельская правда», Меркис отправлял телеграм-каналам данные о перемещении военной техники и работал для телеканала «Белсат».

Когда телеканал признали «экстремистским», Меркис прекратил журналистскую деятельность и занимался краеведением, работал над своим историческим ресурсом «Наш край».

БАЖ пишет, что Евгений Меркис будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. У него изъята фото- и видеоаппаратура, носители информации.

Меркиса задержали в Гомеле 13 сентября, а на следующий день дома у отца журналиста прошел обыск по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 1 статьи 361 УК), писали правозащитники.

Позже Меркису предъявили обвинения в содействии «экстремистской» деятельности (статья 361-4 УК).

Обновлено в 18.00. Добавлена информация об обвинении Меркиса.