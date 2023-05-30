Александр Лукашенко назначил новым председателем Госпогранкомитета Константина Молостова, пишет телеграм-канал «Пул первого».

Ранее новый председатель комитета был начальником Гродненской пограничной группы. Уроженец Саратовский области в 2004 году окончил Пограничную академию ФСБ России, в 2011 году — академию МВД Беларуси, в 2019 — Академию управления.

Предыдущий председатель Анатолий Лаппо уволен с военной службы в запас, пишет «Белта». Он занимал должность с декабря 2016 года. При нем в 2021 году развился кризис на границе, во время которого тысячи мигрантов пытались перейти границу Беларуси с европейскими государствами.