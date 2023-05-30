Семья россиян на BMW пытались прорваться из Польши в Беларусь; на ГосТВ рассказали причины такого поступка

Семья россиян на BMW сегодня пытались прорваться из Польши в Беларусь на на погранпереходе Тересполь — Брест. На телеканале «ТРК Брест» рассказали подробности этого инцидента.

Инцидент произошел около половины девятого. Гражданин России на BMW X5 со шведскими номерами, внутри которого находились его жена и трое детей, подъехал на погранпереход Тересполь-Брест к польским пограничникам.

Когда офицер забрал паспорта для досмотра, BMW умчался в беларуском направлении, протаранил барьеры и проехал через развернутые шиповые полосы, машина остановилась посреди пограничного моста, водитель был арестован. А женщине стремя детьми удалось пересечь границу и попасть в Беларусь.

Издание RMF FM пишет, что двум детям, которых везла российская пара, запрещено покидать Швецию, у них шведские паспорта.

Супруга задержанного россиянина, которую зовут Зулихан, рассказала журналисту «ТРК Брест», что она с детьми переехала к мужу в Швецию из Чечни в 2014 году. Там россияне работали, дети ходили в школу и садик.

«В роковой день по страшной ошибке они с мужем были задержаны, дети изъяты из семьи и переданы опекуну», — говорит в сюжете закадровый голос. За что были задержаны россияне — не сообщается.

В сюжете супруга задержанного рассказывает, что опекун, которому передали детей россиян, запрещал им молиться. Детей семье россиян вернули, дело закрыли, но страх «всего этого» у Зулихан остался. Именно поэтому они решили покинуть Швецию и вернуться в Россию.

«Мы,взрослые люди, это как-то переживем. Но дети, у них другая психика, другой возраст. Я не хочу, чтобы дети находились в таком месте», — рассказывает супруга задержанного.

С вгуста 2022 года семья жила уже в Польше. Закадровый голос в сюжете говорит, что россияне хотели вернуться в Россию, но Польша их не выпускала. Жена задержанного в сюжете рассказывает, что пока они не собрали «все документы», они не пытались выезжать из Польши, но в то же время их не выпускали «без объяснения причин».

- Для меня всегда было важно, чтобы мои дети были в безопасности, и чтобы им было спокойно. И я давно поняла, что там у нас спокойной жизни не будет,-рассказывает на камеру Зулихан.

Водитель авто арестован польской стороной. Супруга с детьми сейчас находится в Беларуси.