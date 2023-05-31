Силовики задержали студента бобруйского колледжа за «написание гадостей про российских военных»

Силовики задержали студента Бобруйского государственного колледжа, сообщил провластный телеграм-канал «Первый Крутой».

Авторы канала опубликовали «покаянное» видео с задержанным. На нем он говорит, что после начала полномасштабной войны подписался на «множество украинских пабликов» и телеграм-канал полка Калиновского, в котором «писал гадости про российских военных».

Против него возбудили уголовное дело о содействии «экстремистскому формированию», утверждают авторы провластного канала. О какой именно статье речь, они не уточняют.