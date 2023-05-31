Бывшую бухгалтерку минского завода осудили на 5 лет колонии по статье о разжигании вражды

Бывшую бухгалтерку минского электротехничного завода Анну Корнеенко осудили на 5 лет колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК), пишет «Вясна».

Подробности дела неизвестны. Как пишут правозащитники, осужденную уволили с работы после «Народного ультиматума» в 2020 году.

«Народный ультиматум» — инициатива Светланы Тихановской в 2020 году, требовавшая отставки Лукашенко, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных.