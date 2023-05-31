МВД планирует потратить 205 тысяч долларов на разработку реестра о фактах домашнего насилия
МВД планирует потратить 205 тысяч долларов на разработку реестра о фактах домашнего насилия
31 мая 2023, 16:10
 
 
 
 
 

Департамент финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь проводит конкурс на разработку государственной информационной системы «Реестр информации о фактах домашнего насилия». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

На услуги по разработке реестра департамент планирует потратить 600 тысяч рублей (205 тысяч долларов). Предложения по разработке принимают до 11 июня.

В январе 2022 года Палата представителей приняла закон «Об изменении законов профилактики правонарушений», где в статье 31 сообщалось о реестре информации о фактах домашнего насилия.

     
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