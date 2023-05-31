Европейский суд отклонил иски депутата Гайдукевича и заместителя председателя БТ Гусаченко о снятии с них санкций

Депутат Палаты представителей, лидер ЛДП Олег Гайдукевич и заместитель председателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко пытались оспорить наложенные на них санкции, но Европейский суд отклонил их иски. Решение суда заметил reform.by.

Теперь им придется оплатить судебные издержки. По мнению Гайдукевича и Гусаченко, санкции носят характер коллективной ответственности, несут ошибочную оценку и нарушают принцип соразмерности.

29 мая стало известно, что оспорить наложенные на них санкции пытались и пепутаты Палаты представителей Светлана Любецкая и Александр Омельянюк.

И они, и Гайдукевич с Гусаченко попали в санкционные списки 21 июня 2021 года.