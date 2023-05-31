Депутаты в первом чтении приняли законопроект о «народном ополчении»

Палата представителей в первом чтении приняла законопроект о создании в Беларуси «народного ополчения», сказано в ее официальном телеграм-канале.

Согласно законопроекту, народное ополчение — это вооруженные формирования, создаваемые из волонтеров, которые хотят участвовать в обеспечении военного положения на территории своего населенного пункта или района. Народное ополчение формируется указом президента.

В документе говорится, что основная задача ополчение — содействовать органам внутренних дел во время военного положения и защищать собственность от преступных посягательств. Во время военного положения местные советы обороны могут давать народному ополчению и другие задачи — какие именно, не указано. Местные органы власти и советы обороны могут выделять народному ополчению земельные участки и здания.

Зачисление в народное ополчение не основание для освобождения от призыва и прекращения трудовых отношений. По решению местных властей и совета обороны наниматель обязан освобождать сотрудника от работы для участия в народном ополчении. При этом за добровольцем сохраняется место работы, должность и средний заработок.

Во время выполнения задач доброволец имеет право:

применять физическую силу и оружие на тех же условиях, что и военнослужащие во время военного положения;

задерживать граждан лиц, совершивших преступление или административное правонарушение;

содействовать органам внутренних дел во время ограничения движения транспорта, досмотра автомобилей, проверки документов, досмотра граждан, осмотра помещений.

Также доброволец обязан участвовать в аварийно-спасательных и других неотложных работах, работах оборонного характера, ликвидации последствий применения оружия, восстановлении поврежденных объектов экономики.

Граждане, считающие, что действия (или бездействие) добровольца повлекли ущемление его прав, может обжаловать это в местных органах власти.

23 мая текст законопроекта опубликовали на Национальном правовом портале. После принятия в первом чтении депутаты должны будут рассмотреть законопроект во втором чтении. После проект отправят на подпись к Лукашенко, после чего он сможет получить статус закона.

В сентябре 2022 года в агрогородке Лобжа создали первый отряд народного ополчения — в него вошло 22 человека.

27 мая 2022 года Александр Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение, передавал министр обороны Виктор Хренин.

«На вчерашнем совещании главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и народное ополчение. Это вопрос, действительно мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения», — сказал Хренин.