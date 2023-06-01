Начальника цеха «Гомсельмаша» судят за измену государству; на президентских выборах он был зампредседателя комиссии

Начальника цеха «Гомсельмаша» судят по статье об измене государству (статья 356 УК), рассказал прокурор Гомеля Юрий Булынко на встрече с рабочими предприятия.

Булынко не назвал имени подсудимого, однако в расписании Гомельского областного суда можно найти закрытое судебное заседание 7 июня, на котором будут рассматривать дело Владислава Дмитриевича Пудяка по той же статье.

Полный тезка Пудяка в 2017 году был зампредседателя комиссии по выборам в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва на участке №25 Железнодорожного района Гомеля. На парламентских выборах 2019 года он был зампредседателя комиссии участка №20. В 2020 году на президентских выборах он был зампредседателя на том же участке.

В декабре 2022 года полный тезка Пудяка осматривал предмет торга — грузовой автокран — который предприятие «Гомсельмаш» продавал как собственник.